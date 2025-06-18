"شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو لـ نيوم السعودي

كتب- محمد خيري:

أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين، أن مفاوضات نادي نيوم السعودي كانت في مراحل متقدمة للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو عندما كان لاعبًا في الزمالك الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه هو من اقترح على مسئولي النادي جلب عروض للاعب لخدمة النادي وتحقيق استفادة مالية.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: "نادي نيوم كان يبحث عن جناح يمين للتعاقد معه، ومن خلال تواصلي المستمر مع الزمالك وبعض أعضاء المجلس، وعلمت أنه لم يتم تجديد عقود زيزو، بعدما وصل اللاعب لأخر 9 شهور في عقده، وقدمت مقترحًا لمسئولي الأبيض بإيجاد عروض للاعب".

وأضاف: "عرضت ملف زيزو على نادي نيوم السعودي، وقاموا بدراسة الأمر، وكانت لهم معايير معينة، منها إمكانية استمرار اللاعب معهم في دوري روشن، وكانوا يخططوا للاحتفاظ به باعتباره مشروع جيد لهم، وهو لاعب كبير صاحب شعبية في مصر، ويلعب في المنتخب".

وأكمل: "نيوم بدأ في معرفة مطالب الزمالك لبيع زيزو، والعرض وصل لأرقام مالية بما يعادل أكثر من (300 مليون جنيه) وكان هناك مزيد من الإضافات تخص صعود نيوم إلى دوري روشن.. ومؤخرًا تم تسريب نسخة من العرض غير حقيقية عبر السوشيال ميديا. البعض حصل على الأرقام المالية وقام بكتابة ورقة تحوي تفاصيل غير حقيقية".

وزاد: "تحدثت مع والد زيزو، وأبلغني بضرورة موافقة النادي أولًا، وهو أصحاب الحق في تحديد مصير اللاعب، توقفت المفاوضات مرتين، مرة لأسباب مالية منها الدفعة المستحقة عند توقيع العقود، في النهاية تم الاتفاق على تسديد 70% من المقابل المالي عند التوقيع الرسمي. والنادي كان سيحصل على مبلغ مالي كبير للغاية، والدفعة الثانية كانت بسيطة، بالإضافة لـ500 ألف دولار مضمونين بمجرد صعود نيوم لدوري روشن".

وتابع: "بعد ذلك دخل مسئولين من الزمالك في المفاوضات، ومنهم أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، بناءً على تعليمات من حسين لبيب، ووصلنا في النهاية لنقطة معينة تجمدت المفاوضات عندها، وبدأ نادي نيوم ينسحب من الصفقة ويتجه لخيارات آخرى.

أكمل: "الفريق السعودي كان متعاون لأبعد الحدود، والزمالك كان متخوف من انتقال اللاعب لأي نادٍ مصري، ولم يقبل نادي نيوم أن تذكر كلمة "كوبري" خلال المفاوضات على الاطلاق".

واستمر وكيل اللاعبين في حديثه عن الأمر قائلا: "نيوم أضاف شرط في العقد، بأنه إذا باع زيزو لأي نادي في مصر بخلاف الزمالك خلال مدة سريان العقد (موسمين) يدفع عشرة مليون دولار لخزينة النادي الأبيض، وجميع مطالب الزمالك المصرح بها قانونًا تمت الموافقة عليها، وفوجئنا بشرط آخر هو السبب في إيقاف المفاوضات".

وتابع: "الشرط الذي تسبب في إيقاف المفاوضات بأن هناك شرط يجبر اللاعب على دفع 5 مليون دولار في حالة انتهاء عقده وعودته لنادي آخر في مصر، ونادي نيوم أوضح للزمالك أن هذا الشرط غير قانوني لأن هناك جهات رقابية في السعودية تتطلع على كافة الأمور التعاقدية للأندية.. ونيوم السعودي هو من اقترح في الأساس وضع الشرط الذي ينص على دفعه لـ10 مليون دولار، لأنهم متمسكين بوجوده ولا يريدون التفريط فيه من الأساس".

وأوضح: "من الصعب أن يلتزم أي لاعب بهذا الشرط، وهذا المقترح غير قانوني، خاصة أنه من حق زيزو أو أي لاعب تحديد مصيره، فماذا لو أراد العودة إلى مصر وعرض الزمالك كان "ضعيف"، بينما نادي آخر عرض مقابل مالي كبير.. ونادي نيوم لديه مشروع كبير، وقدم عرضًا ماليًا كبيرًا، ولا يصح أن يذكر موضوع أنه كان "كوبري" لانتقال اللاعب لفريق آخر".

وأضاف: "نادي نيوم كان متعاون في سبيل ضم زيزو، وأقول لـ عمرو آدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، أن نادي نيوم لم يتعاقد مع اللاعب مجانا لأنهم بالفعل ضموا لاعب آخر، بعد فشل صفقة زيزو في الموسم الماضي.. ونيوم كان يتفاوض مع لاعبين آخرين بالتوازي مع مفاوضاته مع الزمالك لضم زيزو.. وعمرو أدهم كان طرف في المفاوضات ولا أعرف سبب تصريحاته".

وأشار إلى أن نادي نيوم لديه مسئولين على مستوى عالٍ من الاحترافية، والنادي مشروع كبير للدولة في السعودية، والعرض المالي كان كبيرًا للغاية لضم زيزو، وفشل الصفقة كان بسبب الشروط التي وضعها الزمالك، ولا أريد الكشف عن الأرقام المالية.