رسالة من حسين الشحات بعد تعرضه للانتقادات

كتبت-هند عواد:

وجه حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى الجماهير، بعد تعرضه لانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب إهداره فرصة محققة بالثواني الأخيرة من مباراة إنتر ميامي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وكتب الشحات عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "إذا رأيت مهموماً فبشره بفرج الله الواسع القريب، وإذا رأيت معسراً فبشره بتيسير الله عاجلاً أم آجلاً وإذا رأيت مريضاً فبشره بلطف الله وعنايته فهو سبحانه وتعالى الشافي المعافي الذي يقول للشيء كن فيكون".

واختتم: "وقُولُوا للناس حُسنَا اجبُرُوا الخواطر وانتقُوا كلماتكم وراعوا المشاعر و تلطفوا بأفعالكم وتذكرُوا العشرة ولا تؤلموا أحدا وعيشوا أنقياء أصفياء، فهذا منهج الأنبياء".

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