كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي

- -
19:00

الوداد البيضاوي

كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
22:00

الهلال

كأس العالم للأندية

مونتيري

1 1
04:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

رسالة من حسين الشحات بعد تعرضه للانتقادات

09:47 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 12 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 12 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 12 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 12 صورة
    حسين الشحات أمام إنتر ميامي (1)
  • عرض 12 صورة
    حسين الشحات أمام إنتر ميامي
  • عرض 12 صورة
    حسين الشحات 1
  • عرض 12 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 12 صورة
    كرة حسين الشحات أمام إنتر ميامي (1)
  • عرض 12 صورة
    فرصة حسين الشحات (1)
  • عرض 12 صورة
    حسين الشحات (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

وجه حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى الجماهير، بعد تعرضه لانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب إهداره فرصة محققة بالثواني الأخيرة من مباراة إنتر ميامي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وكتب الشحات عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "إذا رأيت مهموماً فبشره بفرج الله الواسع القريب، وإذا رأيت معسراً فبشره بتيسير الله عاجلاً أم آجلاً وإذا رأيت مريضاً فبشره بلطف الله وعنايته فهو سبحانه وتعالى الشافي المعافي الذي يقول للشيء كن فيكون".

رسالة من حسين الشحات بعد تعرضه للانتقادات

واختتم: "وقُولُوا للناس حُسنَا اجبُرُوا الخواطر وانتقُوا كلماتكم وراعوا المشاعر و تلطفوا بأفعالكم وتذكرُوا العشرة ولا تؤلموا أحدا وعيشوا أنقياء أصفياء، فهذا منهج الأنبياء".

اقرأ أيضًا:

أوصى باستبعاد مدير الكرة.. مفاجأة أيمن الرمادي في الزمالك

"بحثا عن أول فوز".. 3 مواجهات قوية للعرب في كأس العالم للأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين الشحات الأهلي كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان