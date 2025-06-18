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"رقص عبد الشافي وتقبيل رأس والدته".. 4 مشاهد من زفاف ناصر منسي

08:00 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك2
  • عرض 19 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك3
  • عرض 19 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك6
  • عرض 19 صورة
    رقص عبد الشافي في زفاف ناصر منسي
  • عرض 19 صورة
    رقص عبد الشافي في زفاف ناصر منسي_
  • عرض 19 صورة
    رقص محمد شحاتة في زفاف ناصر منسي
  • عرض 19 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك1
  • عرض 19 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك5
  • عرض 19 صورة
    رقص محمد شحاتة في زفاف ناصر منسي١
  • عرض 19 صورة
    عمال مهمات نادي الزمالك من زفاف ناصر منسي
  • عرض 19 صورة
    رقص محمد صبحي في زفاف ناصر منسي
  • عرض 19 صورة
    ناصر منسي يقبل رأس والدته
  • عرض 19 صورة
    ناصر منسي يقبل رأس والدته١
  • عرض 19 صورة
    ناصر منسي يقبل رأس والدته_
  • عرض 19 صورة
    ناصر منسي يقبل رأس والدته٣
  • عرض 19 صورة
    ناصر منسي يقبل رأس والدته٢
  • عرض 19 صورة
    رقص محمد شحاتة في زفاف ناصر منسي_
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القاهرة-مصراوي:

احتفل ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بحفل زفافه أمس الثلاثاء، في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

وبدأ ناصر منسي زفافه بجلسة تصوير رفقة زوجته، قبل التوجه إلى مقر الزفاف، الذي حضره نجوم الزمالك مثل محمد صبحي ومحمد شحاتة ومحمد عبدالشافي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لناصر منسي وهو يقبل رأس والدته.

وظهر الثلاثي عبد الشافي وشحاتة وصبحي وهم يرقصون مع ناصر منسي، كما حضر جهاز المهمات بنادي الزمالك زفاف ناصر منسي.

واستغل ناصر منسي فترة الراحة التي حصل عليها الزمالك، للاحتفال بزفافه، بعد نهاية موسم 2024-2025.

وأنهى الزمالك الموسم المنصرم، بتحقيق كأس مصر على حساب بيراميدز، عقب الفوز بركلات الترجيح، وساهم منسي في تتويج الأبيض باللقب، بعدما سجل هدف التعادل في المباراة.

وخلال الموسم الماضي، لعب ناصر منسي 32 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الماضي، وسجل خلالها 13 هدفا.

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ناصر منسي نادي الزمالك حفل زفاف محافظة الشرقية محمد صبحي محمد شحاتة محمد عبدالشافي
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