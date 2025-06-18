"رقص عبد الشافي وتقبيل رأس والدته".. 4 مشاهد من زفاف ناصر منسي

القاهرة-مصراوي:

احتفل ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بحفل زفافه أمس الثلاثاء، في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

وبدأ ناصر منسي زفافه بجلسة تصوير رفقة زوجته، قبل التوجه إلى مقر الزفاف، الذي حضره نجوم الزمالك مثل محمد صبحي ومحمد شحاتة ومحمد عبدالشافي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لناصر منسي وهو يقبل رأس والدته.

وظهر الثلاثي عبد الشافي وشحاتة وصبحي وهم يرقصون مع ناصر منسي، كما حضر جهاز المهمات بنادي الزمالك زفاف ناصر منسي.

واستغل ناصر منسي فترة الراحة التي حصل عليها الزمالك، للاحتفال بزفافه، بعد نهاية موسم 2024-2025.

وأنهى الزمالك الموسم المنصرم، بتحقيق كأس مصر على حساب بيراميدز، عقب الفوز بركلات الترجيح، وساهم منسي في تتويج الأبيض باللقب، بعدما سجل هدف التعادل في المباراة.

وخلال الموسم الماضي، لعب ناصر منسي 32 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الماضي، وسجل خلالها 13 هدفا.