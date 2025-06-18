أوصى باستبعاد مدير الكرة.. مفاجأة أيمن الرمادي في الزمالك

كتب- محمد خيري:

قدم أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، تقريره الفني لمجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

وانتهى عقد أيمن الرمادي مع نادي الزمالك، عقب انتهاء مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، ولم يحسم حتى الآن موقفه.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن أيمن الرمادي، وجه عددا من التوصيات في تقريره الفني لمجلس الإدارة، بغض النظر عن استمرار في المهمة أو الرحيل.

وأوضح المصدر، أن أيمن الرمادي، أوصى برحيل وائل القباني مدير الكرة، وحجب هذا المنصب، خاصة وانه كان يعمل ضده، وليس لمصلحة الكيان، في كثير من القرارات.

واختتم المصدر، أن أيمن الرمادي أيضا، أوصى برحيل عددا من اللاعبين لعدم الاستفادة من جهودهم، من ضرورة استمرار البعض وعلى رأسهم عبدالله السعيد وسيف جعفر.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، على توجيه الشكر لأيمن الرمادي وجهازه المعاون، وعدم تجديد عقده، والتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، قبل أن تعود الأمور مرة ثانية في ظل رغبة أحد الأعضاء في استمراره.