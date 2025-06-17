كتب - محمد القرِش:

نقل الإعلامي مهيب عبد الهادي ما تعرض له لاعبي الأهلي في مباراة إنتر ميامي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وقال مهيب عبر قناة "إم بي سي مصر": "تواصلت مع لاعبين من الأهلي، قالولي احنا طول الماتش بنتضرب ونتشتم".

وأضاف: "تعرضوا لكمية غرور وتعالي من لاعبي إنتر ميامي غير طبيعية، حتى ميسي نجم الفريق".

واختتم الإعلامي المصري: "وكان أفضل لاعب في التعامل مع لاعبي الأهلي هو سيرجيو بوسكيتس".

يُذكر أن مباراة الأهلي وإنتر ميامي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن مواجهات الجولة الاولى من المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

ويقع المارد الأحمر في المجموعة الأولى بجانب فرق: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.