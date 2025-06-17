كتب - يوسف محمد:

يحتفل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر ناصر منسي اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو الجاري، بحفل زفافه في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

وحرص عدد من نجوم نادي الزمالك، على حضور حفل زفاف صاحب الـ27 عاما، على رأسهم الثنائي محمد شحاتة لاعب وسط الفريق، بالإضافة إلى محمد عبد الشافي لاعب الفارس الأبيض.

كما شهد حفل زفاف ناصر منسي أيضًا، حضور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك.

وكان منسي احتفل بحنته يوم الأحد الماضي، وسط عائلته وأصدقائه بمحافظة الشرقية، كما أنه ظهر مرتديا قميص نادي الزمالك.

ويذكر أن صاحب ال 27 عاما، كان قد شارك رفقة الفارس الأبيض خلال الموسم الماضي، في 32 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدف.

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