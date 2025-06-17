أول 7 صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك

القاهرة-مصراوي

احتفل ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بحفل زفافه اليوم الثلاثاء 17 يونيو، في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

وأقام ناصر منسي "حنته"، يوم الأحد الماضي وسط عائلته وأصدقائه بمحافظة الشرقية، وظهر وهو يرتدي قميص الزمالك.

واستغل ناصر منسي فترة الراحة التي حصل عليها الزمالك، للاحتفال بزفافه، بعد نهاية موسم 2024-2025.

وأنهى الزمالك الموسم المنصرم، بتحقيق كأس مصر على حساب بيراميدز، عقب الفوز بركلات الترجيح، وساهم منسي في تتويج الأبيض باللقب، بعدما سجل هدف التعادل في المباراة.

وخلال الموسم الماضي، لعب ناصر منسي 32 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الماضي، وسجل خلالها 13 هدفا.

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