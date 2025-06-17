سرطان المريء.. مخاطر تناول تبغ السنوس بعد ظهوره في الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من إثارة الجدل بعد انتشار صورة لأحد لاعبي الدوري المصري، بجانبه تبغ "السنوس"، الذي يوضع بين الشفة العليا واللثة ليساعد اللاعبين على الاسترخاء، إلا أنه يسبب عدة مخاطر منها أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفقا لدراسة أجرتها جامعة لوبورو، بتكليف من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين (PFA)، واحد من كل خمسة لاعبين محترفين في إنجلترا، يستخدمون "السنوس".

مخاطر استخدام تبغ السنوس

أشارت الدراسة ذاتها والتي نشرتها صحيفة "بي بي سي" الإنجليزية، إلى أن استخدام السنوس يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء والبنكرياس مقارنة بغير المدخنين، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي مارس 2023، قالت رابطة اللاعبين المحترفين إن عددًا متزايدًا من اللاعبين يستخدمون السنوس، مع حصول بعضهم على مساعدة للتعافي من الإدمان.

وأفاد أكثر من نصف المستخدمين الذكور في الاستطلاع (53%) وحوالي ثلاثة أرباع المستخدمات الإناث (73%) بعناصر من الاعتماد على النيكوتين، مثل الرغبة الشديدة في الاستخدام والاستخدام دون وعي أو نية، في حين تضمنت أعراض الانسحاب القلق والتهيج والأرق.

وقال الدكتور دانيال ريد، الباحث الرئيسي والمحاضر في معهد الأعمال الرياضية بجامعة لوفبورو في لندن: "تشير النتائج إلى أن استخدام السنوس وأكياس النيكوتين الخالية من التبغ بين لاعبي كرة القدم المحترفين أعلى مما هو معتاد بين عامة السكان في المملكة المتحدة، وغالبًا ما يستخدم اللاعبون هذه المنتجات للاسترخاء وإدارة التوتر".

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