اليوم.. ناصر منسي يحتفل بزفافه في الزقازيق

كتب- محمد خيري:

يحتفل ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لنادي الزمالك، اليوم بزفافه على ابنة أحد رجال الأعمال.

ووجه ناصر منسي الدعوة، لعدد من أصدقائه، ولجميع زملائه في نادي الزمالك، ومجلس الإدارة، وفي جميع الأندية، من أجل مشاركته احتفاله بالزفاف.

وسوف يقام حفل زفاف ناصر منسي في أحد الأماكن الكبرى في مدينة الزقازيق، بحضور أسرته وأسرة عروسته.

وكان ناصر منسي نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، احتفل بعقد قرانه على ابنة رجل الأعمال المهندس ممدوح دراج، في مركز التل الكبير بمدينة الإسماعيلية، خلال شهر مايو الماضي.

وقاد فريق الزمالك، للتتويج ببطولة كأس مصر مؤخرا، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح، وأحرز هدف فريقه الوحيد.