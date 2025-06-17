"دوري عربي".. الكشف عن الوجهة المحتملة لفيرمينو

كشف تقرير عن الوجهة المحتملة المقبلة للنجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بعد إعلان نادي أهلي جدة رحيله عن صفوفهم.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء أن اللاعب صاحب الـ 33 عامًا قد منح موافقته لنادي السد القطري للانضمام لصفوفه بعقد لمدة موسمين.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات بخصوص كافة التفاصيل التعاقدية بين اللاعب والنادي القطري تمهيدًا لإعلان إتمام الصفقة بصورة نهائية خلال الأيام المقبلة.

فيرمينو كان قد انضم لصفوف أهلي جدة خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 بعد نهاية تعاقده مع ليفربول الإنجليزي.

وشارك اللاعب البرازيلي بقميص الأهلي بـ 65 مباراة سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 17 هدفًا.

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