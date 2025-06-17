بعد ظهوره بجانب لاعب.. ماهو "سنوس" بديل النيكوتين؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بعد انتشار صورة لأحد اللاعبين وبجانبه منتج "سنوس" لأحد الشركات الأجنبية الذي يُعد بديلاً للنيكوتين.

صحف إنجليزية كانت قد نشرت تقريرًا في مايو 2024 يشمل استطلاعاً تم إجرائه للاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري كرة القدم الإنجليزية والسوبر الإنجليزي عددهم 628 لاعبًا أوضح أن هناك لاعبًا من كل خمسة لاعبين محترفين، رجالًا ونساءً، يستخدمون التبغ الرطب أو أكياس النيكوتين أو كليهما.

وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة لوبورو، بتكليف من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين (PFA)، أن اثنين من كل خمسة قد جربوا الأكياس مرة واحدة على الأقل.

ولكن أوضح التقرير أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من هذه النسب، فيما أشار إلى أن 22% من لاعبات الدوري الممتاز للسيدات البالغ عددهن 51 لاعبة قالوا إنهن يستخدمنه.

ماهو سنوس؟

ويعد السنوس بديلاً للنيكوتين إذ يخلو من التبغ ويوضع تحت الشفة ويتم امتصاص النيكوتين من خلال الأغشية المخاطية للفم.

ويعتبر بدائل أقل ضررًا من التدخين التقليدي، حيث لا تتضمن استنشاق الدخان والمواد الكيميائية الضارة المرتبطة بالتبغ.

الوكالة الفيدرالية الأميركية للأغذية والأدوية، التي تنظم سوق التبغ أيضًا، خلصت بعدما درست الملف والدراسات التي قدمتها الشركة الصانعة إلى أن السنوس يشكل خطرًا أقل للإصابة بسرطان الفم أو الرئة والأمراض القلبية الوعائية وأمراض أخرى مرتبطة بالسيجارة.

وبحسب موقع "مايو كلينك" المتخصص في الشؤون الطبية، فإن السنوس هو نوع من مادة رطبة نشأ في السويد، وهو يُباع سائبًا أو في أكياس صغيرة، ويخضع السنوس للبسترة بغرض قتل البكتيريا التي يُمكن أن تُنتِج المواد الكيميائية المُسبِّبة للسرطان.

وتُشير بعض الأدلة إلى أن مُستخدِمي السنوس ليسوا عرضة لخطر كبير للإصابة بسرطان الفم وأمراض القلب وسرطان الرئة ومشاكل الرئتين الأخرى مثل مدخني السجائر.

"السنوس" في الدوري المصري

وكان أحمد حسام "ميدو" قد أشار في تصريحات إعلامية سابقة له إلى أن هناك العديد من اللاعبين بالدوري المصري يستخدمون "السنوس" مما أدى لتراجع مستوياتهم.

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