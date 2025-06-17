القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن توصل مسؤولو نادي بيراميدز لاتفاق مع النجم المغربي بصفوفهم وليد الكرتي لتجديد التعاقد بعد نهاية تعاقده مع الفريق بنهاية موسم 2024/25.

بيراميدز كان قد تعاقد مع الكرتي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2021/22 قادمًا من صفوف الوداد المغربي.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن اللاعب وافق على تجديد التعاقد لكن لمدة موسم واحد فقط؛ إذ سيحصل خلالها على مليون دولار.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب كان لديه عرضًا من العربي الكويتي ولكنه فضّل الاستمرار مع بيراميدز في ظل تقديره ماليًا.

صاحب الـ 30 عاماً كان قد شارك بقميص بيراميدز منذ انضمامه بـ 159 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 29 لزملائه.

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