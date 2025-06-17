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"موقف السعيد وشيكابالا".. الغندور يكشف تقرير الرمادي لنادي الزمالك

03:48 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

أيمن الرمادي

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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق الزمالك، يسلم تقريره الفني النهائي إلى مجلس إدارة النادي خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء تعاقده رسميًا مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "يتضمن التقرير توصيات واضحة بشأن قائمة اللاعبين الذين يرشحهم الرمادي للرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، إضافة إلى تحديد المراكز التي تحتاج إلى دعم فني لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد".

وأضاف: "من المقرر أن يوصي الرمادي في تقريره على أهمية استمرار الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله السعيد، لما لهما من دور محوري داخل غرفة الملابس وقدرتهما على لم شمل اللاعبين ودعم استقرار الفريق بفضل خبراتهما الكبيرة".

واختتم: "من المنتظر أن تناقش لجنة التخطيط ومجلس إدارة الزمالك التقرير بشكل موسع خلال اجتماعها المقبل، مع التأكيد على وضع توصيات الرمادي في عين الاعتبار عند اتخاذ قرارات تخص قائمة الفريق والتدعيمات المنتظرة للموسم المقبل".

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