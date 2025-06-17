قال مهاجم النادي الأهلي السابق، محمد شريف، إن الحديث عن وجود أزمة بسبب عدم مشاركة اللاعب المغربي أشرف بنشرقي بمباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي قد "أخذ قدرًا أكبر من حجمه".

الأهلي كان قد تعادل سلبيًا مع نظيره إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 في مباراة لم يشارك بها أشرف بنشرقي.

وأضاف شريف في تصريحات لقناة أم بي سي مصر اليوم الثلاثاء:"عدم مشاركة أي لاعب في مباراة أمر وارد ولا يوجد مشكلة في جلوس لاعب على مقاعد البدلاء أرى أن الأمر أخذ أكبر من حجمه".

وأتم اللاعب الذي انتهى تعاقده مع الخليج السعودي بنهاية الموسم الماضي 2024/25 تصريحاته بخصوص غياب بنشرقي بقوله:"لايوجد مشكلة، نعم هو لاعب كبير ومهم للفريق ولكن لا نعلم الظروف فقد يكون مصابًا أو شعر المدرب بعدم جاهزيته بنسبة 100%".

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

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