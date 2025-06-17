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"حاجة خطيرة".. مهيب يفجر مفاجأة بما فعله ميسي ورفاقة مع لاعبي الأهلي

03:00 م الثلاثاء 17 يونيو 2025
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، تفاصيل تعامل لاعبي فريق إنتر ميامي، مع لاعبي الأهلي، خلال المباراة الماضية، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وتعادل الأهلي في الجولة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي سلبيا دون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي،.

قال مهيب خلال برنامجه "اللعيب"، عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "من خلال تواصلي مع لعيبه الأهلي قالولي حاجة خطيرة".

أضاف: "اللاعيبة قالولي إحنا طول الماتش بنضرب وشتيمة وكمية غرور وتعالي من لاعبي إنتر ميامي غير طبيعية بما فيهم ميسي".

وأكمل: "كان في ضرب وخشونة وتعالي من لاعبي إنتر ميامي وكان أفضل واحد في التعامل بوسكيتس".

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

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الأهلي إنتر ميامي ميسي مهيب مهيب عبدالهادي كأس العالم للأندية
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