"صدارة عربية وقارية".. هنا جودة تتقدم في التصنيف العالمي لتنس الطاولة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

واصلت لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، هنا جودة، تقدمها في التصنيف العالمي للعبة على مستوى السيدات عالميًا.

واحتلت هنا جودة المركز 24 في التصنيف العالمي لتنس الطاولة للسيدات متقدمًا مركزًا بعدما احتلت في تصنيف الشهر الماضي المركز 25.

ويعد ذلك أفضل تصنيف للاعبة التنس المصرية صاحبة الـ 17 عاماً في مسيرتها؛ إذ تتصدر التصنيف عربيًا وإفريقيا.

وكانت لاعبة الأهلي قد انضمت مؤخرًا لصفوف نادي ميتز الفرنسي للمشاركة مع الفريق في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

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