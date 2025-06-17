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خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن حارس الأهلي.. الغندور يكشف التفاصيل

01:03 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

خالد الغندور

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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن أن إدارة نادي بيراميدز، تنتظر عودة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشتيش من الأجازة حتى يتم حسم صفقتي عمرو الجزار مدافع غزل المحلة والحارس حمزة علاء، الذي انتهى عقده مع الأهلي.

وأكد الغندور في برنامجه ستاد المحور، أن إدارة النادي تضع الحارس حمزة علاء على رأس الصفقات في الوقت الحالي حتى يتم تدعيم مركز حراسة المرمى قبل الموسم الجديد، ويتبقى موافقة المدير الفني.

وأوضح أن، المدافع عمرو الجزار أيضًا على يقترب من الفريق وسيتم عقد جلسة مع مسؤولو المحلة بعد عودة يورتشيتش من أجل حسم الصفقة.

وأوضح، أن اللاعب عمرو الجزار ينتظر عودة الأهلي من كأس العالم للأندية حتى يتم حسم موقفه، خاصة أن الخطيب أتفق مع المهندس وليد خليل رئيس النادي المحلة على ضم اللاعب بعد المونديال.

واختتم تصريحاته أن مدافع المحلة يمتلك عرضًا من فريق البنك الأهلي، ولكن اللاعب ينتظر عودة الأهلي من المونديال حتى يتم حسم موقفه.

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