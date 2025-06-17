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"معندهمش ثقة فيه".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب جديد من الزمالك

12:28 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

أحمد شوبير

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب رحيل التونسي حمزة المثلوثي، عن نادي الزمالك، خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويعاني المثلوثي حاليا، من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وانتهى عقده بشكل رسمي مع الزمالك، ولم يتم تحديد موقفه حتى الآن من جانب المجلس.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "آراء كثيرة داخل مجلس نادي الزمالك توصى بعدم وضع اسم المثلوثي في قائمة الفريق المحدد إعلانها يوم 28 يونيو الجاري".

أضاف: "سبب رغبة نادي الزمالك في عدم وضع اسم المثلوثي لعدم الثقة في عودته لمستواه الفني مرة أخرى بعد الإصابة، خاصة وأنه يتبقى له فترة للعودة".

واختتم تصريحاته: "رحيل المثلوثي عن القلعة البيضاء بات وشيكا في ظل عدم القناعة الفنية بمستواه، والبحث عن لاعب أجنبي آخر يحل مكانه في قائمة الزمالك بالموسم المقبل".

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أحمد شوبير رحيل لاعب من الزمالك حمزة المثلوثي
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