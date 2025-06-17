"مكنش مفاجأة".. مدرب الأهلي يكشف لأول مرة السبب الحقيقي لخروج زيزو

كتب- محمد خيري:

كشف عماد النحاس، المدرب العام للفريق الأول للنادي الأهلي، لأول مرة السبب الحقيقي، لاستبدال أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق خلال المباراة الماضية أمام إنتر ميامي، في الشوط الثاني عقب نزوله في الشوط الأول.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال النحاس، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، إن قرار استبدال أحمد سيد "زيزو" بعد مشاركته كبديل في المباراة لم يكن مفاجئًا داخل الجهاز الفني، بل كان نابعًا من رؤية شاملة تخص الأحمال البدنية للاعب، ومدى جاهزيته للعب فترات طويلة.

وأوضح "النحاس": "زيزو لاعب كبير ولا يُختلف عليه، لكننا كجهاز فني نضع في الاعتبار الحمل البدني، خاصة أن اللاعب عائد من موسم طويل، ولم يكن في كامل الجاهزية لخوض أكثر من 60 دقيقة، وكان متفقًا أن يشارك وفق مدة محددة لضمان عدم إجهاده".

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.