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"إنسان جميل بس ليه الأندية السعودية رفضته؟".. الطيب يثير الجدل ويحذر الأهلي من لاعبه

10:51 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

المعلق الرياضي أحمد الطيب

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كتب- محمد خيري:

حذر المعلق الرياضي، أحمد الطيب، النادي الأهلي من استمرار المالي آليو ديانج، مؤكدا أن وجوده يسبب زحام فقط، ولكن مستواه لا يرتقي للأحمر.

وعاد أليو ديانج مؤخرا للنادي الأهلي، بعد انتهاء إعارته مع فريق الخلود السعودي، ويتواجد مع قائمة الفريق الأحمر في المونديال.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خلّوا بالكم ديانج كإنسان هو طيب وجدع ومخلص جداً وجميل، لكنه كلاعب خط وسط، زحمة أقدام وأجساد وإيقاع لعب سريع عنده، تأخير في زمن إتخاذ القرارات المناسبة و الكرة بين أقدامه".

أضاف: "صحيح جهده و فير وقوي في الالتحامات وسرعته الانتقالية كويسة لكن كلاعب كرة قدم مع فريق كبير أمام فريق كبير لا وألف لا".

واختتم: "مش من فراغ الأهلي تركه، ومش من فراغ اندية السعودية تركته، ليعود إليك مجدداً بهذه البساطة، عايزين كرة قدم تليق بإمكانات وتاريخ و جماهيرية نادي بحجم الأهلي في دولة بحجم وعظمة مصر زمان ودلوقتي".

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