3 أزمات لـ "روبيرو" مع الأهلي في كأس العالم للأندية

رغم قصر فترة تواجده مع الأهلي إلا أن المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خوسيه ريبيرو واجه عدة أزمات.

وكان النادي الأهلي قد أعلن التعاقد رسميًا مع ريبيرو في نهاية مايو 2025 خلفًا للسويسري مارسيل كولر الذي رحلّ عقب وداع الفريق لدوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي ثم حلّ بدلاً منه مؤقتًا عماد النحاس.

1) أزمة تريزيجيه

كان ريبيرو قريبًا من تحقيق فوز تاريخي له مع الأهلي على نظيره إنتر ميامي الأمريكي في مستهل مبارياته الرسمية مع النادي الأهلي ولكن انتهى اللقاء الذي جمعهما فجر يوم الأحد الماضي بافتتاح كأس العالم للأندية بالتعادل السلبي.

وشهد اللقاء إهدار محمود حسن "تريزيجيه" ركلة جزاء حصل عليها الفريق بعدما ظهر بمقطع فيديو لم تذعه كاميرات المباراة وهو يصر على تسديد ركلة الجزاء بالرغم من كون وسام أبو علي على قائمة المسددين.

وهي الأزمة التي انفجرت عقب المباراة وانتهائها بالتعادل وسط استنكار لعدم تدخل ريبيرو خلال اللقاء لحسم من يسدد الركلة.



واستطاع ريبيرو السيطرة على الأمر بتصريحات متزنة عقب المباراة بالإشارة إلى أنه لا يفكر في ركلة الجزاء المهدرة فقد أتيحت للفريق عدة فرص خلال اللقاء بخلاف ركلة الجزاء لذا ليس من الصواب أن يتم التركيز على أنها فقط من حسمت مصير اللقاء، مشددًا على أن تحديد من يسدد ركلة الجزاء مسؤوليته هو.

2) أزمة بنشرقي

وتعرض المدرب الإسباني لانتقادات كبيرة لعدم دفعه بالنجم المغربي أشرف بنشرقي الذي أكدت تقارير مغربية شعوره بالغضب تجاه مدربه ولكن لم يعلق المدرب على الأمر.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، عبر تقرير لها أمس الإثنين، أن بنشرقي لم يكن راضيًا عن عدم مشاركته في مباراة الأهلي وإنتر ميامي؛ إذ لم يتم استدعائه للإحماء طيلة المباراة لذا لم يكن راضيًا عن قرار مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الأهلي احتوا الموقف مع بنشرقي وأكدوا له على حصوله على فرصة للمشاركة بالمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

يذكر أن الأهلي قد تعاقد مع الجناح المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

3) إصابة إمام عاشور وكوكا

ويواجه ريبيرو أزمة قبل مباراة بالميراس تتمثل في كيفية تعويض غياب إمام عاشور الذي خضع لعملية جراحية في الكتف وتأكد غيابه عن البطولة بجانب إصابة كوكا وعدم حسم موقفه من المباراة.

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