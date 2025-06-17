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"دعم متساوي".. وزير الرياضة يتحدث عن دور الدولة في دعم الأهلي والزمالك

06:33 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025
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    أشرف صبحي
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    أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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    الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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    الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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    الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
  • عرض 15 صورة
    الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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    شعار النادي الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، أنه يحرص على دعم لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بالتساوي بين الفريقين، مشيرا إلى أنه سبق وقدم دعم مادي للفريقين.

وقال صبحي في تصريحات عبر قناة "المحور": "وزارة الرياضة قامت بتقديم دعم مادي للأهلي والزمالك مرتين من قبل، كان بالتساوي حيث حصل كلا منهما على مبلغ 5 ملايين جنيها".

وأضاف: "حينما طلب الأهلي والزمالك، الحصول على قروض، كان الرد واحد هو رفض هذا الأمر، خاصة وأنه لن يكون هناك دعم مالي من الدولة لنادي عن الآخر".

وتابع: " ليس دور الدولة أو وزارة الرياضة شراء لاعبين للأندية، لدينا توجيه رسمي بعد دعم كرة القدم داخل الأندية، هناك اتحاد كرة ورابطة الأندية هذا دورهم وليس وزارة الرياضة".

وأكمل: "حرصت على التواجد مع النادي الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، على الرغم من أنني كنت في تونس في ذلك الوقت، لكنني توجهت مباشرة إلى المغرب لدعم الأهلي".

واختتم وزير الرياضة: "عندما حدث أزمة بخصوص بعض الهدايا التي دخلت النادي الأهلي، حرصت على التدخل بقوة في هذه الأزمة ولم أقبل أن يتم إهانة واحدة من أكبر المؤسسات المصرية، من قبل أي شخص".

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