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"من كوتيسا لـ بولبينة".. الصدمات تتوالى على الزمالك في الميركاتو

09:00 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025
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    كوتيسا
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    اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو (6)
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    اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو (10)
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    اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو (9)
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    فرجاني ساسي
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    فرجاني ساسي
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صدمات عديدة يتعرض لها نادي الزمالك مبكرا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل سعيه لتدعيم صفوف الفريق.

ويعمل مجلس إدارة نادي الزمالك، بالاتفاق مع لجنة التخطيط، على تدعيم صفوف الفريق، بصفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعمل نادي الزمالك منذ نهاية الموسم، على ضم عددا من اللاعبين، ولكن لم تكتمل المفاوضات لأسباب مختلفة، منها مادية والأخرى رفض اللاعبين.

ومن بين اللاعبين الذي سعى نادي الزمالك لضمهم، السويسري ديرك كوتيسا والجزائي عادل بولبينة والتونسي حمزة المثلوثي.

ديريك كوتيسا

السويسري ديريك كوتيسا حاول نادي الزمالك التعاقد معه، في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع ناديه، ولكنه فضل الاستمرار في أوروبا، لرغبة زوجته في عدم التواجد في المنطقة العربية، وانتقل لنادي أيك أثينا اليوناني.

عادل بولبينة

النجم الجزائري عادل بولبينة، لاعب فريق باردو حاول نادي الزمالك ضمه، منذ الموسم الماضي، وقدم عرضا رسميا بالفعل، ولكن النادي الجزائري، طلب مبلغ مالي كبير يصل إلى 4 ملايين دولار، وهو ما عرقل المفاوضات وانتهت بانتقال اللاعب لنادي الدحيل القطري.

فرجاني ساسي

ويعد التونسي فرجاني ساسي هو الأخر هدفا لنادي الزمالك، حيث سعوى الأبيض لإعادته مرة أخرى، من أجل الهروب من مستحقاته القديمة، ولتنازله عن الشكوى التي قدمها للحصول على 700 ألف دولار، ولكنه في النهاية جدد عقده مع ناديه الريان القطري.

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