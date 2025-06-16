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ضربة للأهلي قبل مواجهة بالميراس البرازيلي

11:40 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    احتفال أشرف بن شرفي مع كوكا
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    كوكا
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    أحمد نبيل كوكا
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    أحمد نبيل كوكا
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    كوكا من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    أحمد نبيل كوكا من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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كشف الإعلامي أحمد شوبير طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب الأهلي أحمد نبيل "كوكا" خلال مباراة إنتر ميامي بافتتاح منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا أمام نظيره إنتر ميامي ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى التي تضم كذلك ناديا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وقال أحمد شوبير، خلال تقديمه البرنامج الرئيسي بقناة الأهلي اليوم الإثنين:"كوكا يعاني من كدمة بسيطة في الركبة وسيتحدد موقفه من المشاركة أمام بالميراس خلال الحصص التدريبية المقبلة".

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

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