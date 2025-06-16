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"ستحصل على فرصة".. صحيفة مغربية تكشف موقف إدارة الأهلي من غضب بنشرقي

10:59 م الإثنين 16 يونيو 2025
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  • عرض 4 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 4 صورة
    أشرف بن شرقي من مباراة الأهلي والهلال
  • عرض 4 صورة
    أشرف بن شرقي من مباراة الأهلي والهلال
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير مغربي عن موقف مسؤولي النادي الأهلي من حالة الغضب التي سيطرت على اللاعب أشرف بنشرقي؛ لعدم مشاركته خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية.

الأهلي كان قد استهل مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة نظيره إنتر ميامي في الافتتاح إذ انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، عبر تقرير لها اليوم الإثنين، أن بنشرقي لم يكن راضيًا عن عدم مشاركته في مباراة الأهلي وإنتر ميامي؛ إذ لم يتم استدعائه للإحماء طيلة المباراة لذا لم يكن راضيًا عن قرار مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الأهلي احتوا الموقف مع بنشرقي وأكدوا له على حصوله على فرصة للمشاركة بالمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

يذكر أن الأهلي قد تعاقد مع الجناح المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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بن شرقي الأهلي وإنتر ميامي إنتر ميامي
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