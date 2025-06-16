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الأهلي يعلن تفاصيل تدريباته بولاية نيوجيرسي قبل مباراة بالميراس

10:27 م الإثنين 16 يونيو 2025

مران الأهلي

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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أعلن الأهلي خوض مرانه على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي في الخامسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت أمريكا - الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة؛ استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وكان فريق الأهلي قد تعادل سلبيًا في مباراة الافتتاح أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي.

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