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جراديشار يعلق على مواجهة ميسي خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي

10:00 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    جراديشار
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    جراديشار
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    جراديشار
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المحترف السلوفيني بصفوف الأهلي، جراديشار، فخره بالمشاركة مع ناديه أمام إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشر جراديشار صورًا من المباراة أحدهما تجمعه مع ميسي، عبر حسابه بمنصة انستجرام، اليوم الإثنين:"أشعر بخيبة أمل لعدم فوزنا، لكنني في الوقت نفسه فخور بفرصة اللعب ضد قدوتي، ليونيل ميسي".

وأتم المهاجم السلوفيني تصريحاته بقوله:"إنها لحظة ستبقى في ذاكرتي للأبد، شكرًا جزيلًا لجميع الجماهير على دعمكم وسنعود أقوى ونبذل قصارى جهدنا في المباراة القادمة".

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا أمام نظيره إنتر ميامي في افتتاح النسخة الجارية من كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، يوم الخميس الموافق 19 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً.

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