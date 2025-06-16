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"إنجليزي وإماراتي".. فيفا يعلن حكام مباراة الأهلي وبالميراس

09:12 م الإثنين 16 يونيو 2025

النادي الأهلي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبالميراس التي ستجمعهما بكأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إلى أن الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور سيكون حكماً للساحة على أن يساعده كلاً من مواطنيه جاري بيسويك مساعد أول، آدم نون مساعد ثاني، بالإضافة إلى الإماراتي عمر العلي حكم رابع.

ولم يكشف فيفا عن حكام تقنية الفيديو (VAR) لمباراة الأهلي وبالميراس.

وكان التعادل السلبي قد حسم نتيجة مباراة الأهلي في الجولة الأولى أمام نظيره إنتر ميامي وكذلك مباراة بالميراس وبورتو ضمن المجموعة ذاتها.

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