كهرباء الإسماعيلية يعلن عن مديره الفني في الدوري الممتاز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية تعيين رضا شحاتة مديرًا فنيًا للفريق الأول الذي سيشارك في الدورى الممتاز للموسم بالموسم المقبل 2026/2025.

وعقد رئيس مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية، سامى أبو وردة، اليوم الاثنين، جلسة مع المدير الفنى الجديد لتوقيع العقود للاستعداد للموسم الجديد 2026/2025

وأكد أبو وردة، خلال الاجتماع، على أن رضا شحاتة قيمة رياضية كبيرة لما له من اسم كبير سواء لاعبًا أو مدربًا، مشددًا على وقوفهم بقوة خلف جميع القرارات التي سيتخذها المدير الفني لخلق نوع من الاستقرار والعمل على توفير الأجواء الرياضية المناسبة لوضع الفريق بالمكانة المناسبة لة مع أندية القمة.

وكان رضا شحاتة قد ظهر للأضواء مع نادي المنصورة في موسم 99/2000 قبل أن ينضم للنادي الأهلي موسم 01/02 حتى موسم 04/25 حين رحل لصفوف إنبي ومنه للاتحاد السكندري ثم الجونة قبل الاعتزال مع نهاية مسوم 2010/2011 واتجه للتدريب إذ تولى القيادة الفنية لأندية: الجونة، الداخلية، غزل المحلة والسكة الحديد.

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