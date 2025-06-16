نجم بالميراس يكشف سبب صعوبة مباراتهم أمام الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال نجم فريق بالميراس البرازيلي إستيفاو إن مباراتهم أمام نظيرهم الأهلي ستكون صعبة خاصة وأن الأخير يمتلك من وجهة نظره لاعبين مميزين في الخط الهجومي.

بالميراس من المقرر أن يلتقي نظيره الأهلي عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

وأضاف إستيفانو في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين:"الأهلي فريق منظم يعتمد على التمريرات السريعة وسنحلل نقاط ضعفهم وقوتهم قبل مواجهته فيمتلكون السرعات الهجومية مما شكل العديد من المشاكل لإنتر ميامي في مباراتهم".

وشدد لاعب بالميراس على أن كل المباريات في البطولة ليست سهلة لذا عليهم القتال لتحقيق الفوز، مضيفًا:"قدمنا ​​مباراة جيدة أمام بورتو ولكننا افتقرنا للكفاءة في إنهاء الهجمات ولم نستطع تسجيل أي هدف لذا علينا الآن تحسين أدائنا والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة".

وأشار نجم بالميراس إلى أنهم قدموا شوطًا متكافئًا أمام بورتو قبل أن يتفوقوا خلال الشوط الثاني:"قدمنا ​​أداءً أفضل بكثير وحصلنا على فرص أكثر للتسجيل ولكن كانت النتيجة محبطة بعض الشيء بالنظر إلى ما قدمناه".

وعن حصوله على جائزة رجل المباراة أمام بورتو قال: "سعيد بالجائزة، لكنني أعترف بأنني أستطيع مواصلة التحسن لمساعدة بالميراس أكثر".

الأهلي كان قد استهل مشواره بكأس العالم للأندية بتعادل سلبي أمام إنتر ميامي وكذلك تعادل بالميراس أمام نظيره بورتو سلبيًا.

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