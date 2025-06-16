القاهرة ـ مصراوي:

أجرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي تعديلاً استثنائيًا على لائحة مكافأت بطولة كأس العالم للأندية؛ لتحفيز اللاعبين للتأهل للدور الثاني من البطولة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أن محمود الخطيب رئيس النادي بالاتفاق مع لجنة التخطيط قرر تعديل استثنائي في اللائحة فتم رفع قيمة الفوز بكل مباراة في الدور التمهيدي لتكون مليون جنيه لكل لاعب.

وأضاف:"حال التأهل لدور الـ16 يتم زيادة مكافأة كل لاعب على ما حصل عليه لتصل إلى 3 مليون جنيه على أن تزيد بشكل مضاعف عما كان منصوص عليه في اللائحة لكل دور".

وأوضح المصدر أن الأهلي قرر مضاعفة اللائحة بشكل استثنائي لتكون على قيمة الحدث الكبير الذي يشارك فيه الفريق.

وأتم المصدر تصريحاته بالتشديد على أن إدارة الكرة تعرف أن الفريق لا ينتظر تحفيز مادي بقدر الشق الأدبي وتحقيق إنجاز يضاف إلى تاريخه.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، يوم الخميس الموافق 19 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً.

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