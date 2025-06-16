رسميًا.. استقالة محمد مصيلحي من رئاسة الاتحاد أصبحت نهائية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصبحت الاستقالة التي تقدم بها محمد مصيلحي من رئاسة نادي الاتحاد نهائية بعد انتهاء المهلة القانونية لكي يتراجع عنها اليوم الإثنين طبقًا للائحة.

وأشار نادي الاتحاد عبر بيان رسمي إلى أن المادة "68" في لائحة النادي تنص على أن الاستقالة تعتبر مقبولة بعد تقديمها رسميًا للنادي بانقضاء 15 يومًا على تقديمها، إلا إذا قام العضو بتقديم طلب للعدول عن استقالته.

محمد مصيلحي، كان قد تقدم باستقالته للمدير التنفيذي للنادي جاسر شمس، مشيرًا إلى أنه مضطر لذلك بسبب ضغوطات وتجاوزات طالته وأسرته.

وجاء نص خطاب استقالة محمد مصيلحي، حسبما نشرته حسابات نادي الاتحاد قبل أسبوعين:

أتقدم إليكم بكل فخر وبخالص التقدير والامتنان، لأرفع لكم خطابي هذا لتقديم استقالتي من رئاسة نادي الاتحاد السكندري، النادي الذي تشرفت بالانتماء إليه، وخدمته بكل ما أملك من وقت وإخلاص، على مدار سنوات حملت بين طياتها الكثير من التحديات والإنجازات.

لقد تحملت المسؤولية لأن أكون عند حسن ظن جماهير وأعضاء نادي الاتحاد السكندري العظيم، وقد أديت دوري بأقصى ما أستطيع من جهد وإخلاص، وأجد نفسي وحدي أشهد على ما تحقق من نجاحات ملموسة في مختلف المجالات، بفضل العمل الجماعي والدؤوب.

وقد كان هدفي دائمًا هو الاتحاد فقط، ولم أسع يومًا وراء منصب أو مكاسب، حيث كانت المعايير بين الأعضاء الشباب بكل حب وإخلاص، وقلبي ممتلئ بالحب والتقدير لهذا الكيان وجماهيره، وأعضائه، وكنت حريصًا عليه دائمًا حتى فقدت طاقتي تمامًا ورغبتي.

إلا أنني، وبكل أسف، أجد نفسي مضطرًا لاتخاذ قرار الاستقالة، ليس فقط لأسباب صعبة وعملية خاصة، بل أيضًا نتيجة لما صدر مؤخرًا من تجاوزات مؤلمة من بعض الجماهير، تجاوزت كل حدود الاحترام والأدب وطالتني شخصيًا وأفراد عائلتي، وهو أمر لا يمكن القبول به أو الاستمرار فيه، خاصة بعد فشل محاولات المعالجة والعمل المتواصل من أجل رفعه هذا الكيان العظيم.

وبالإضافة إلى كل الظروف الصحية والأسرية التي تحول دون الاستمرار، وبعد ما تعرضت له مؤخرًا من "مهانة" من تجاوزات تمس الكرامة والاحترام، فقد اختلف الوضع ويستوجب هذه الاستقالة، وأؤكد أنها بلا رجعة وبدافع منطقي نابع من حبي للاتحاد السكندري وجماهيره الوفية التي أكن لها كل النجاح والتوفيق.

وكلمة حق وللتاريخ، لا يفوتني في هذا المقام إلا توجيه خالص الشكر والتقدير للجميع، وخاصة الجهاز التنفيذي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ولكل العاملين والموظفين بالنادي، لما وجدت منهم التعاون والإخلاص على مدار السنوات الماضية، وأتمنى لهم دوام التوفيق لما فيه الأفضل في مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، الذي شرفت بالعمل معه، كما أخص هذا البيان لكونه القرار النهائي دون التراجع أو التردد.

وكان فريق الاتحاد قد أنهى موسم 2024/25 من الدوري في المركز السادس بجدول ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر صاحب المركز الخامس.

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