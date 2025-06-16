"رفع الغرامة إلى 4 أضعاف".. رد فعل صارم من الخطيب ضد تريزيجيه

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي عن موقف رئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب من موقف لاعب فريقه محمود حسن "تريزيجيه" بعد رفضه الالتزام بترتيب مسددي ركلات الجزاء أمام إنتر ميامي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن محمود الخطيب قرر رفع قيمة العقوبة من 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه ضمن اختصاصاته كمشرف عام على الكره بالتنسيق مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي.

وكان محمود حسن "تريزيجيه" قد تقدم لتسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه أمام نظيره إنتر ميامي في مستهل مشوارهما بكأس العالم للأندية ولكنه أهدرها ثم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لم تظهره كاميرات المباراة لكواليس ماقبل تسديده لركلة الجزاء وحديثه مع زميليه وسام أبو علي وزيزو.

وأوضح وسام أبو علي في تصريحات إعلامية عقب مباراة إنتر ميامي أنه كان رقم 1 في تسديد ركلات الجزاء ثم تريزيجيه.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس العالم للأندية

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية عند السابعة مساء يوم الخميس المقبل 19 يونيو.

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