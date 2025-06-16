"من اللائحة".. لماذا يتصدر الأهلي مجموعته بكأس العالم للأندية؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته بكأس العالم للأندية رغم انتهاء نتيجة مباراتي المجموعة الأولى التي يقع بها بالتعادل السلبي.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية قد أوقعت الأهلي بمجموعة تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

واستهل الأهلي مشواره بتعادل سلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح قبل أن يتعادل بورتو وبالميراس صباح اليوم الإثنين بالنتيجة ذاتها.

إذاً لماذا يتصدر الأهلي جدول ترتيب مجموعته دون غيره؟

تنصح لوائح فيفا على أن ترتيب الأندية بالمجموعة لا يتعلق بالحروف الأبجدية فتنص المادة رقم 13 في لائحة البطولة على أنه حال تساوى فريقان أو أكثر في عدد النقاط يتم تطبيق المعايير التالية:

- أكبر عدد من النقاط في المواجهات المباشرة

- أعلى فارق أهداف في المواجهات المباشرة

- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة

وتشير لوائح البطولة إلى أنه حال التساوي أيضًا في هذه المعايير يتم الاحتكام إلى:

- أعلى فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة

- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة

- أعلى عدد نقاط للسلوك الانضباطي (يشمل اللاعبين والجهاز الفني)، بحسب عدد البطاقات الصفراء والحمراء

- إجراء قرعة عن طريق فيفا

وبتطبيق هذه المعايير سيكون الترتيب كالتالي:

- الأهلي: بطاقة صفراء واحدة

- بورتو: بطاقتان صفراوتان

- بالميراس: 3 بطاقات صفراء (من بينها بطاقة للمدرب أبيل فيريرا)

- إنتر ميامي: 4 بطاقات صفراء

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس العالم للأندية

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية عند السابعة مساء يوم الخميس المقبل 19 يونيو.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا.

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