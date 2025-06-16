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صدمة للزمالك.. برادو يعلن لـ مصراوي انتقال بولبينة للدحيل القطري

04:50 م الإثنين 16 يونيو 2025
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  • عرض 9 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو (10)
  • عرض 9 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو (9)
  • عرض 9 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو (7)
  • عرض 9 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو (8)
  • عرض 9 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو (1)
  • عرض 9 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو (4)
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    اللاعب الجزائري عادل بولبينة
  • عرض 9 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة
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كتب- مصراوي:

أعلن حسان زاتشي، رئيس نادي بارادو الجزائري، انتقال عادل بولبينة، لاعب الفريق، إلى الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان عادل بولبينة، هدفا لنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، وقدم بالفعل عرضا لناديه من أجل الحصول على خدماته، ولكنه فوجئ بالمغالاة في الطلبات المادية.

وقال حسان زاتشي، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "بالفعل عادل بولبينة سيرحل عن بارادو وسينتقل إلى الدحيل".

وأضاف: "بالفعل أنهينا الاتفاق مع فريق الدحيل القطري بشأن رحيل بولبينة، واللاعب سيوقع على عقود انضمامه إلى الفريق القطري غدا الثلاثاء".

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الزمالك عادل بولبينة بارادو الدحيل القطري
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