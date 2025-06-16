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"بالفم المليان ميدو وحازم؟".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن قائمة راحلين الزمالك

03:47 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    حازم إمام وأحمد حسام ميدو
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    ميدو وحازم إمام
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    ميدو وحازم
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    ميدو وحازم إمام
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    أحمد حسام ميدو وحازم إمام
  • عرض 7 صورة
    ميدو وحازم إمام
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن تحديد قائمة الراحلين عن فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود مدير فني حتى الآن.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية ببرنامجه "مع شوبير": "تعالى بقى لنادي الزمالك مفروض أنه يحسم القائمة الأولى قبل 28 يونيو طيب مين اللي هيحسمها؟ هقولك المدرب الجديد ما هو أنا هجيب مدرب من أي جنسية برازيلي، ألماني، استرالي، هولندي، نمساوي، فرنسي، إنجليزي، أي جنسية أنت حضرتك عايز تقول عليها".

أضاف: "خلاص هييجي لأنه اتحاد الكرة حدد 28 يونيو اللي جاي ده واللي إحنا فيه ده هو آخر موعد أمام الأندية عشان يقيدوا اللاعيبة القديمة في القائمة الأولية استعدادا للموسم الجديد ولأن في حالة عدم قيد أي لاعب في القائمة الأولية يعتبر لاعب حر".

أكمل: "ويبدأ بعد كده قيد القوائم الإضافية اللي بتضم اللاعيبة الجدد فور اعتماد القائمة الأولية وتستمر حتى 6 أغسطس لأندية الدوري وفقا لتعليمات القيد الجديدة".

أوضح: "طيب أنا النهارده كزمالك لسه مجبتش مدرب ولسه هبدأ أتفاوض على مدرب فهل تتخيلوا حضراتكم إن حتى يا سيدي لو جيه مدرب بكرة والنهاردة 16 يونيو اهوه، عقبال حتى لما المدرب يوصل مصر بقى يوم 18 أو 20 يونيو هيلحق يشوف اللاعيبة ويعرف اللاعيبة امتى ويقول ليك القائمة بتاعتك قبل 28 يونيو؟ لأ".

وتابع: "طب مين اللي هيحدد القائمة الأولى والراحلين؟ بالفم المليان لجنة التخطيط أحمد حسام ميدو وحازم إمام وممكن ايمن عبدالعزيز لو استمر مع المدرب الجديد إلا لو حدثت مفاجأة واستمر أيمن الرمادي".

واختتم تصريحاته: "حد يقولي مفاجأة ايه هو أنت مش قلت امبارح أيمن الرمادي عمل بيان إنه خلاص من بعد الكأس .. لكن أنت تفتكر لو الزمالك كلم أيمن الرمادي وقال له بس إحنا كنا بنرتب نفسنا وبتاع وأهلا وسهلا وتعالى أمسك أنت الفريق هيقول لأ؟ هيقولك ما أحب على قلبي أكون موجود وأنا بقول لك كلام مؤكد بنسبة 100% يعني ولكن النية تتجه لدى نادي الزمالك لمدرب أجنبي".

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