"أعلم أنك لا تحب الخطيب".. خيري رمضان يوجه رسالة نارية لوزير الرياضة

كتب- محمد خيري:

فتح الإعلامي خيري رمضان النار على الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بسبب تجاهل بعثة النادي الأهلي التي تشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام حاليا، على حسب وصفه.

وقال خيري رمضان، عبر برنامجه على قناة المحور: "أرى أن الوزير قد تورط في خطأ فادح عندما تغيب عن توديع بعثة الفريق الأحمر قبل سفرها للبطولة العالمية، كما لم يكلف نفسه حتى بالاتصال باللاعبين أو الجهاز الفني لمتابعة أخبارهم".

وأوضح: "هذا التجاهل غير مبرر ويتنافى مع مسؤوليات الوزير تجاه نادٍ يمثل مصر على الساحة الدولية”.

وأكمل: "الوزير لا يحب إدارة الأهلي، ولا يحب محمود الخطيب رئيس النادي، لكن هذا لا يعفيه من واجباته الرسمية، وعدم الفصل بين الانتماء الوطني والخلافات الشخصية أسلوب لا يليق بمنصب وزير الرياضة، ويظهر ضيق أفق وقصر نظر".

وأضاف: "انتقاداتي لم تأتِ من فراغ، ولكننا نراه يهرع لاستقبال الفائزين بميداليات في بطولات أقل شأناً، ويحرص على تهنئة الأندية عند تحقيقها أي إنجاز، إلا عندما يتعلق الأمر بالأهلي يختفي تماماً وكأنه في إجازة".