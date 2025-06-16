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وزير الرياضة يشيد بأداء الأهلي في مستهل مشواره بمونديال الأندية: نتابع وندعم بكل قوة

02:42 م الإثنين 16 يونيو 2025

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كتب- محمد عبدالهادي:

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالأداء الذي قدمه النادي الأهلي في أولى مبارياته ضمن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الفريق ظهر بشكل مشرف يليق بتمثيل الكرة المصرية على الساحة العالمية.

وأكد صبحي أن الأهلي يُمثل واجهة مشرفة للرياضة المصرية في واحدة من أكبر البطولات الكروية للأندية على مستوى العالم، متمنيًا للفريق التوفيق في مبارياته المقبلة، وتحقيق نتائج إيجابية تؤهله للمنافسة بقوة على اللقب، مشيرًا إلى أن "الأهلي يستحق أن يكون في قلب المنافسة العالمية".

وأشار الوزير إلى التواصل المستمر بين وزارة الشباب والرياضة والبعثة الرسمية للنادي الأهلي في أمريكا، بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية هناك، للاطمئنان على كافة الأمور الإدارية والفنية المتعلقة بإقامة الفريق وتجهيزاته خلال فترة مشاركته في البطولة.

وشدد صبحي على أن الدولة المصرية تقدم كامل الدعم لبعثة الأهلي، مؤكدًا متابعته الشخصية لكافة التفاصيل الخاصة باحتياجات الفريق، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة مثالية للنادي من أجل تمثيل مصر بأفضل صورة ممكنة في المحفل العالمي.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مونديال الأندية
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