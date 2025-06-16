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"المدرب الجديد يحسمها".. لاعب الزمالك على أعتاب الرحيل

02:06 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    محمد عاطف لاعب الزمالك (2)
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    محمد عاطف لاعب الزمالك (3)
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    محمد عاطف رقم 27
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كتب - محمد القرش:

حسم نادي الزمالك موقفه من رحيل أو بقاء محمد عاطف لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن لجنة تخطيط الزمالك قررت السماح لمحمد عاطف بالرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة.

وأوضح المصدر أن قرار إعارة اللاعب جاء حرصا من لجنة التخطيط على مشاركة عاطف في المزيد من دقائق اللعب.

واختتم المصدر أن اللجنة تنتظر التعاقد مع مدرب جديد خلفا لأيمن الرمادي، ومن ثم الحصول على موافقته في عدد من القرارات التي تخص اللاعبين بينها إعارة محمد عاطف.

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