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البنك الأهلي يعلن رحيل محمد أبو جبل

01:56 م الإثنين 16 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد أبو جبل
  • عرض 6 صورة
    محمد أبو جبل حارس منتخب مصر
  • عرض 6 صورة
    محمد أبو جبل حارس منتخب مصر
  • عرض 6 صورة
    محمد أبو جبل حارس منتخب مصر
  • عرض 6 صورة
    محمد أبو جبل
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كتب- محمد خيري:

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، رحيل محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق عقب انتهاء عقده.

وقال طارق مصطفى في تصريحات إذاعية: "محمد أبو جبل لن يجدد عقده مع البنك الأهلي، وتأكد رحيله عن صفوف الفريق بالموسم المقبل".

ورد طارق مصطفى عن إمكانية تدريب الزمالك قائلا: "لو قُدر لي، سأضع خطة واضحة لحصد لقب الدوري الممتاز.. سأركز على إعادة الفريق إلى المشاركة في دوري أبطال إفريقيا من جديد".

وأضاف "مصطفى": "الزمالك نادٍ كبير ويستحق أن يعود لمكانته الطبيعية، والمنافسة على كل البطولات".

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أبو جبل البنك الأهلي محمد أبو جبل طارق مصطفى
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