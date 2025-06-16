البنك الأهلي يعلن رحيل محمد أبو جبل
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب- محمد خيري:
أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، رحيل محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق عقب انتهاء عقده.
وقال طارق مصطفى في تصريحات إذاعية: "محمد أبو جبل لن يجدد عقده مع البنك الأهلي، وتأكد رحيله عن صفوف الفريق بالموسم المقبل".
ورد طارق مصطفى عن إمكانية تدريب الزمالك قائلا: "لو قُدر لي، سأضع خطة واضحة لحصد لقب الدوري الممتاز.. سأركز على إعادة الفريق إلى المشاركة في دوري أبطال إفريقيا من جديد".
وأضاف "مصطفى": "الزمالك نادٍ كبير ويستحق أن يعود لمكانته الطبيعية، والمنافسة على كل البطولات".
فيديو قد يعجبك: