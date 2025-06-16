مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بوتافوجو

2 1
05:00

سياتل ساوندرز

كأس العالم للأندية

بالميراس

0 0
01:00

بورتو

كأس العالم للأندية

تشيلسي

- -
22:00

لوس أنجلوس

جميع المباريات

إعلان

بينهم مدرب بيراميدز.. ثنائي جديد مرشح بقوة للجهاز الفني للزمالك

01:45 م الإثنين 16 يونيو 2025

فريق الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

دخل عدد من المرشحين، للتواجد ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لنادي الزمالك، المنتظر الإعلان عنه خلال الفترة القليلة المقبلة.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه الشكر لأيمن الرمادي وجهازه المعاون، وعدم تجديد عقده، والتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

ووفقا لمصدر مطلع أكد في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن النادي بدأ في تجهيز الجهاز الفني الجديد، ويتم التفاوض حاليا مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وأوضح المصدر، أن هناك عدد من الأسماء المرشحة دخلت بقوة للتواجد في الجهاز المعاون، ومنها محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز السابق، وأحمد صالح المدرب العام لفريق طلائع الجيش.

واختتم المصدر، أن نادي الزمالك سوف يحسم ملف المدرب الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل، من جانب مجلس إدارة النادي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك مدرب الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شاهد مجانا.. جدول مباريات كأس العالم للأندية المنقولة على "mbc"
تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
دمار ورعب وبكاء وعويل.. شاهد تأثير الصواريخ الإيرانية على إسرائيل؟- صور وفيديو
من لبنان للأردن وسوريا.. احتفالات عربية بالصواريخ الإيرانية المتوجهة لإسرائيل- فيديوهات