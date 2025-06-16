بينهم مدرب بيراميدز.. ثنائي جديد مرشح بقوة للجهاز الفني للزمالك

كتب- محمد خيري:

دخل عدد من المرشحين، للتواجد ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لنادي الزمالك، المنتظر الإعلان عنه خلال الفترة القليلة المقبلة.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه الشكر لأيمن الرمادي وجهازه المعاون، وعدم تجديد عقده، والتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

ووفقا لمصدر مطلع أكد في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن النادي بدأ في تجهيز الجهاز الفني الجديد، ويتم التفاوض حاليا مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وأوضح المصدر، أن هناك عدد من الأسماء المرشحة دخلت بقوة للتواجد في الجهاز المعاون، ومنها محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز السابق، وأحمد صالح المدرب العام لفريق طلائع الجيش.

واختتم المصدر، أن نادي الزمالك سوف يحسم ملف المدرب الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل، من جانب مجلس إدارة النادي.