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شاهد مجانا.. جدول مباريات كأس العالم للأندية المنقولة على "mbc"

01:12 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (1)
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
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    خالد سليم أثناء تشجيع الأهلي من ملعب هارد روك
  • عرض 8 صورة
    نجوم الفن من مباراة الأهلي
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    ميسي ضد الأهلي
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    محمد الشناوي خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وإنتر ميامي
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كتب- محمد خيري:

يبحث عشاق كرة القدم عن مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة الحالية، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، ممثلا عن مصر، وضمن الأندية الأفريقية المشاركة، ويتم بث مبارياته بشكل مباشر عبر قناة "mbc".

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

وتنقل منصة DAZN الرياضية، جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل مباشر ومجاني.

وفي المقابل، تنقل قنوات "mbc"، مباريات ثلاث مجموعات من البطولة، ومنهم مجموعة النادي الأهلي، التي تضم كل من إنتر ميامي الأميركي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وينشر موقع "مصراوي"، جدول المباريات المجانية التي يتم إذاعتها عبر قنوات "mbc":

17 يونيو

1:00 صباحًا: بوكا جونيورز & ضد بنفيكا

18 يونيو

10:00 مساءً: ريال مدريد & ضد الهلال

تاريخ 19 يونيو

1:00 صباحًا: باتشوكا & ضد سالزبورج

7:00 مساءً: الأهلي & ضد بالميراس

10:00 مساءً: إنتر ميامي & ضد بورتو

20 يونيو

7:00 مساءً: بنفيكا & ضد أوكلاند

21 يونيو

4:00 صباحًا: بايرن ميونخ & ضد بوكا جونيورز

22 يونيو

10:00 مساءً: ريال مدريد & ضد باتشوكا

23 يونيو

1:00 صباحًا: الهلال & ضد سالزبورج

24 يونيو

4:00 صباحًا: الأهلي & ضد بورتو

4:00 صباحًا: إنتر ميامي & ضد بالميراس

10:00 مساءً: أوكلاند & ضد بوكا جونيورز

10:00 مساءً: بايرن ميونخ & ضد بنفيكا

27 يونيو

4:00 صباحًا: الهلال & ضد باتشوكا

4:00 صباحًا: ريال مدريد & ضد سالزبورج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

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