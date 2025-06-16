كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف اللاعب أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي بعد نهاية إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من نادي قطر القطري.

وانتهت إعارة أحمد عبدالقادر مع نادي قطر القطري، وعاد مرة أخرى، للأهلي، ولم يتم تحديد مصيره حتى الآن، في ظل امتلاكه للعديد من العروض في الفترة الحالية.

وقال الإعلامي خالد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن اللاعب غاب عن الأهلي في كأس العالم للأندية بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأضاف، أن عبد القادر طالب الأهلي بتحديد مستقبله ولكنه وضع شرطا، أنه في حال العودة للفريق في الموسم الجديد يتم توجيه الشكر له وفسخ تعاقده وترك له حرية اختيار مستقبله.

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل مع إنتر ميامي الأمريكي، سلبيا دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية، وشهدت إهدار محمود تريزيجيه ركلة جزاء.