كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل معاقبة محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي، عقب إهداره ركلة جزاء في مواجهة إنتر ميامي الماضية، ورد فعل اللاعب.

وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي الأميريكي، سلبيا دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية، وشهدت إهدار محمود تريزيجيه ركلة جزاء.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "تريزيجيه اعتذر فعلا قال أنا آسف وحقكم عليا وده شيء جميل جدا، واتغر ماليا طبعا وده خبر صحيح مليون في الميه".

أضاف: "صحيح الأهلي لم يعلن بشكل رسمي عن تغريم تريزيجيه، ولكن أنا بقولكم الحقيقة كاملة، نعم تم توقيع عقوبة مالية على اللاعب، وهو اعتذر كمان للجميع".

واختتم تصريحاته: "تريزيجيه في مباراة باتشوكا الودية سدد ركلة جزاء بشكل حلو وهي اللي طمعته أنه يسدد أمام إنتر ميامي، وكان عنده أمل أنه يحرز، ولكن في النهاية اللي حصل حصل، وخد العقوبة في النهاية".