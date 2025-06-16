"كفاية النادي مر بظروف صعبة".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية

كتب- محمد خيري:

أكد محمود الخواجة، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم مر بالعديد من التحديات والظروف الصعبة خلال الموسم الماضي، وهو ما يستوجب الإصلاح قبل الموسم الجديد.

وقال الخواجة، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك: "النادي مر بمرحلة صعبة، سواء على المستوى الفني، وعلينا أن نكون واقعيين في تحليل ما حدث من أجل تصحيح المسار، وعدم العودة له من جديد".

وأضاف:"يجب أن يكون اسم المدير الفني الجديد على مستوى طموحات الجماهير، وأن يُمثل إضافة حقيقية للفريق، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر النادي في الموسم المقبل."

وتابع:"النجاح لن يتحقق إلا إذا ساد مناخ من الانسجام داخل النادي، ويجب أن يكون هناك إنكار للذات من كل العناصر، سواء لاعبين أو جهاز فني أو إدارة، من أجل مصلحة الزمالك فقط."

واختتم الخواجة تصريحاته مؤكدًا: "الفريق بحاجة إلى تدعيم في جميع المراكز، ولا بد من دراسة كل خطوة بعناية من أجل بناء فريق قوي يليق بتاريخ واسم نادي الزمالك."