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جهاز منتخب مصر يدعم إمام عاشور بعد إصابته في افتتاح كأس العالم للأندية

12:10 ص الإثنين 16 يونيو 2025

إمام عاشور من تدريبات منتخب مصر مع حسام حسن وزيزو

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كتب - نهى خورشيد

وجّه الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، رسالة دعم إلى إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة إنتر ميامي الأمريكي بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر الحساب الرسمي للتوأم عبر الستوري في انستجرام، صورة لعاشور مع رسالة:"الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن يتمنون الشفاء العاجل للاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي إمام عاشور".

وكان عاشور سقط أرضاً بعد تدخل قوي في الدقيقة 13 من اللقاء، ليغادر الملعب باكياً بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة، ليغيب على أثرها فترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع للتعافي.

والجديد بالذكر أن مباراة الأهلي وإنتر ميامي انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

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إمام عاشور إصابة إمام عاشور حسام حسن إبراهيم حسن منتخب مصر الأهلي
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