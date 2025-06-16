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نوير يعادل إنجاز الشناوي التاريخي في كأس العالم للأندية

12:00 ص الإثنين 16 يونيو 2025
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    إنقاذ محمد الشناوي
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    الكرة تصتدم بعارضة محمد الشناوي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عادل حارس المرمى الألماني لفريق بايرن ميونخ مانويل نوير الرقمي التاريخي لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي في كأس العالم للأندية.

وشارك نوير أساسيًا في فوز بايرن ميونخ بعشرة أهداف دون رد على نظيره أوكلاند سيتي الأسترالي في وقت سابق من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

ووصل نوير إلى المباراة الخامسة في كأس العالم للأندية التي يحافظ خلالها على نظافة شباكه متساويًا مع محمد الشناوي الذي شارك في تعادل الأهلي سلبيًا صباح اليوم مع نظيره إنتر ميامي.

أكثر حراس المرمى حفاظاً على نظافة الشباك بكأس العالم للأندية:

1- محمد الشناوي حارس الأهلي: 5 مباريات

2- مانويل نوير حارس بايرن ميونخ: 5 مباريات

3- ديدا حارس مع ميلان وكورينثيانز :4 مباريات

4- علي خصيف مع الجزيرة الإماراتي:4 مباريات

5- روبرت كيديابا مع مازيمبي: 3 مباريات

6- فيكتور فالديز مع برشلونة: 3 مباريات

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل 19 يونيو، فيما سيلتقي فريق بايرن ميونخ نظيره بوكا جونيورز عند الرابعة صباح يوم السبت 21 يونيو ضمن منافسات الجولة الثانية.

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