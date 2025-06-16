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"القرار تم".. الزمالك يجهز حفل تكريم لـ أيمن الرمادي

09:00 ص الإثنين 16 يونيو 2025

أيمن الرمادي

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يستعد نادي الزمالك لتوجيه الشكر، بشكل رسمي، لأيمن الرمادي، المدير الفني السابق للفريق، على الفترة التي قضاها داخل النادي.

وانتهى عقد أيمن الرمادي مع نادي الزمالك، عقب انتهاء مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، ولم يحسم حتى الآن موقفه.

ووفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، وأكد أن نادي الزمالك، استقر على عدم استمرار أيمن الرمادي، ويتزعم هذا القرار حسين لبيب رئيس النادي، وفقا لرؤية لجنة التخطيط أيضا.

وأوضح المصدر، أن مجلس الزمالك قرر توجيه الشكر للمدير الفني، وتجهيز حفل تكريم يليق به، بعدما قاد الفريق الأبيض للتتويج ببطولة كأس مصر، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وأكمل المصدر، أن لجنة التخطيط التي تضم أحمد حسام ميدو، وحازم إمام وعمرو الجنايني، بالاتفاق مع المدير الرياضي جون إدوارد، قرروا تعيين مدير فني أجنبي للمرحلة المقبلة سوف يتم الاستقرار عليه خلال ساعات.

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