قرار من الخطيب بعد نجاح العملية الجراحية لإمام عاشور

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، بضرورة توفير كافة الإمكانات والرعاية الطبية المتكاملة لإمام عاشور بعد العملية الجراحية التي خضع لها.

وكان إمام عاشور قد خضع لجراحة ناجحة في وقت سابق من اليوم الأحد بأحد مستشفيات مدينة ميامي بأمريكا، بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص الخطيب، خلال مكالمة أجراها مع خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي رئيس بعثة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية، على الاطمئنان على إصابة اللاعب، مؤكدًا على أن النادي يضع سلامة لاعبيه في مقدمة أولوياته، ويحرص دائمًا على تقديم الدعم الكامل لهم في كل الأوقات.

وأكد الخطيب، بحسب بيان رسمي صادر عن النادي الأهلي، اليوم على ثقته الكبيرة في أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي؛ للقيام بكل ما يلزم من أجل سلامة اللاعب ورفع معنوياته وتجهيزه حتى يعود بأسرع وقت ممكن، متمنيًا الشفاء لعاشور والعودة للملاعب للمساهمة مع زملائه في البطولات القادمة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي ونظيره إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

اقرأ أيضًا:

تعليق قوي من لاعب الأهلي السابق على تعادل الفريق مع إنتر ميامي

تركي آل الشيخ: زيزو لاعب عالمي.. ومستنيه يسجل المباراة المقبلة



