مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بالميراس

0 0
01:00

بورتو

كأس العالم للأندية

بوتافوجو

- -
05:00

سياتل ساوندرز

كأس العالم للأندية

تشيلسي

- -
22:00

لوس أنجلوس

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يفسخ عقد لاعبه بالتراضي

10:59 م الأحد 15 يونيو 2025

شعار الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي فسخ عقد مصطفى مكاوي الشهير بـ "كيجو" لاعب الفريق الأول لكرة السلة.

وقال خالد العوضي مدير النقاط الرياضي بالنادي، إنه تم فسخ التعاقد مع مصطفى مكاوي كيجو بالتراضي، وذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به منذ عام.

وأشار العوضي إلى أنه في ضوء الرؤية الفنية وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة، تمت الموافقة على طلب اللاعب.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة إمام عاشور

"هل طلب التسديد؟".. قناة الأهلي تعلن مفاجأة بشأن حديث زيزو وتريزيجيه قبل ركلة الجزاء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الاهلي سلة الأهلي مصطفى مكاوي كيجو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بصواريخ تستخدم لأول مرة.. إيران تبدأ هجومًا جديدًا على إسرائيل
رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية