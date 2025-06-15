الأهلي يفسخ عقد لاعبه بالتراضي

كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي فسخ عقد مصطفى مكاوي الشهير بـ "كيجو" لاعب الفريق الأول لكرة السلة.

وقال خالد العوضي مدير النقاط الرياضي بالنادي، إنه تم فسخ التعاقد مع مصطفى مكاوي كيجو بالتراضي، وذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به منذ عام.

وأشار العوضي إلى أنه في ضوء الرؤية الفنية وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة، تمت الموافقة على طلب اللاعب.

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